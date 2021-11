Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé ce mardi à l'Assemblée nationale que 6.000 classes sont actuellement fermées en France, contre un peu plus de 4.000 vendredi dernier.

Covid-19 : 6.000 classes sont fermées en France, 2.000 de plus que la semaine dernière

En France, 6.000 classes sont fermées en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé ce mardi le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. C'est 2.000 de plus que vendredi dernier. Jamais il n'y avait eu autant de classes fermées depuis la rentrée.

Il s'agit de classes "de l'école primaire en particulier, où nous déployons les tests salivaires", a précisé le ministre. "Au moment où je vous parle, 6.000 classes sont fermées et je rappelle que l'année dernière, au pic de l'épidémie, quand nous réussissions à maintenir l'école ouverte, nous étions quand même à 12.000 classes fermées", a-t-il dit. En avril dernier, avant la fermeture des écoles pour plusieurs semaines, le nombre de classes fermées avait effectivement atteint 11.272 classes (le 2 avril), avant de redescendre à 5.110 fin mai.

Un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture. En cas de contamination au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.

Les écoles au menu du Conseil de défense de mercredi

La situation dans les écoles devrait être l'un des thèmes évoqués en Conseil de défense mercredi, alors que la France est touchée par une nouvelle vague du Covid. Depuis deux semaines, le nombre de contaminations progresse très rapidement, de l'ordre de 40 à 50% par semaine.

Le gouvernement doit parallèlement plancher sur le calendrier d'injection des doses de rappel. Ces derniers jours ont été marqués par une rafale d'annonces des autorités. Vendredi, la Haute autorité de santé (HAS), chargée d'inspirer la politique du gouvernement, a recommandé d'injecter la dose de rappel (le plus souvent une troisième dose) dès 40 ans, six mois après la vaccination complète. Logiquement, le gouvernement devrait donc confirmer cette mesure mercredi.