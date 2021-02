Covid-19 : six établissements scolaires fermés dans l'académie Nancy-Metz

"Il n'y a pas plus de cas avérés". Jean-Marc Huart est catégorique. Pour le recteur de l'académie Nancy-Metz, le nombre croissant de contaminations au Covid-19 serait un "effet d'optique lié au curseur renforcé de notre protocole sanitaire". "Nous appliquons un principe de précaution renforcé qui nous amène à fermer davantage de classes ou à mettre en place des enseignements à distance", précise t-il. Ce jeudi matin, six établissements public et privés sont fermés en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, auxquels il faut ajouter le collège Georges Chepfer de Villers-les-Nancy, où seuls les élèves de 6ème sont autorisés à se rendre en classe.

Principe de précaution

Une "réactivité immédiate" selon le recteur, qui entraîne la fermeture de plusieurs établissements. Il évoque malgré tout un nombre de fermetures "relativement modeste" et se félicite de la gestion de la crise. "Nous n'avons jamais eu d'explosion de cas cas dans les établissements scolaires car nous sommes extrêmement vigilants", conclut-il.