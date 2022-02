Covid-19 : 62 classes du primaire fermées dans l'Indre, huit écoles toujours fermées

Le nombre de classes fermées dans l'Indre à cause de l'épidémie de Covid-19 ne cesse d'augmenter dans l'Indre. Actuellement, elles sont 62 à devoir assurer les cours en distanciel.

Un nouveau record de fermetures de classes dans l'Indre, à cause de l'épidémie de Covid-19, seulement une semaine après avoir déjà été battu. Actuellement, 62 classes sont fermées dans le département, contre 59 la semaine dernière, selon les services départementaux de l'Education Nationale dans l'Indre.

160 élèves et une trentaine de personnels sont positifs ont été testés positifs, obligeant les différentes mairies à renvoyer enfants et adultes chez eux, pour éviter davantage de contaminations.

Les cours en distanciel sont donc mis en place jusqu'à vendredi soir, avant les deux semaines de vacances scolaires. 1.100 élèves du premier degré sont concernés par cette continuité pédagogique à distance.

Parmi les 12 écoles totalement fermées la semaine dernière, huit ne rouvriront pas avant le 21 février et la fin des congés :

l'école primaire de Tournon-Saint-Martin

l'école primaire de Saint-Denis-de-Jouhet

l'école primaire de Thenay

l'école primaire de Maron

l'école élémentaire Paul Bert à Argenton

l'école élémentaire de Saint-Gaultier

l'école de Vigoux