Covid-19 : 63 classes fermées dans l'académie de Besançon, un nombre en hausse en 7 jours

La situation se tend dans l'académie de Besançon. 63 classes sont fermées contre 37 il y a une semaine et 3 établissements sont totalement fermés.

Doubs : le collège Saint-Mainboeuf de Montbéliard entièrement fermé, auquel s'ajoutent 34 classes fermées

: le collège Saint-Mainboeuf de Montbéliard entièrement fermé, auquel s'ajoutent 34 classes fermées Jura : les écoles de Vadans et de La Ferté (entre Mont-sous-Vaudrey et Arbois) sont fermées, auxquelles s'ajoutent 22 classes fermées

: les écoles de Vadans et de La Ferté (entre Mont-sous-Vaudrey et Arbois) sont fermées, auxquelles s'ajoutent 22 classes fermées Haute-Saône : 4 classes fermées

: 4 classes fermées Territoire de Belfort : 3 classes fermées



Le nombre d'élèves et de personnels touchés en hausse

Les 63 classes à distance bénéficient de la continuité pédagogique dans les structures scolaires qui restent ouvertes précise le Rectorat dans son communiqué du 19 mars 2021. 385 élèves et 53 personnels sont cas confirmés cette semaine, contre 226 élèves et 20 personnels il y a une semaine. Les variants du virus, qui sont plus contagieux, circulent activement en France. En Franche-Comté, les taux d'incidence remontent encore dans le Doubs (282 pour 100.000 habitants) et le Territoire de Belfort (320 pour 100.000 habitants).