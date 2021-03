Covid-19 : neuf classes fermées en Côte-d'Or

Faut-il fermer les écoles, faut il anticiper les vacances scolaires ? C'est la question qui fait parler dans les zones les plus touchées par l'épidémie de Covid, notamment dans les 19 départements confinés. En Côte-d'Or, on est loin de tout ça. Aucun établissement scolaire n'est fermé pour cas de coronavirus, mais dans neuf classes, les élèves sont priés de rester à la maison. En voici la liste :

fermées en collège (1 au collège Clos de Pouilly à Dijon, un au collège Camille-Claudel à Chevigny-Saint-Sauveur) un en lycée (Lycée Stephen Liégeard à Brochon)

Moins de 1% des élèves concernés

Dans toute l'Académie de Dijon, autrement dit la région Bourgogne-Franche-Comté, on compte 330 cas de Covid confirmés chez les élèves, sur un effectif total de 271.764 enfants et adolescents, soit 0,12% des effectifs. Pour le personnel de l'Education Nationale, on compte 35 cas, soit 0,13% des effectifs.