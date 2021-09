Covid-19 : 90 % des étudiants de l'université du Mans sont vaccinés

"La rentrée s'est très bien passée". Pascal Leroux a le sourire. "Nos étudiants ont retrouvé leurs amphis". Un soulagement pour le président de l'université du Mans après un an et demi de Covid. "90% de nos étudiants sont vaccinés contre le virus ce qui est très bien car notre objectif était d'accueillir tous les élèves en présentiel. Objectif atteint pour l'instant". Et Pascal Leroux a de bons espoirs que cela dure. Pour permettre aux étudiants qui ne sont pas encore vaccinés de le faire, il souhaite installer un centre de vaccination au sein même du campus. Une possibilité évoquée par Frédérique Vidale, la ministre de l'enseignement supérieur. "Mais l'ARS (agence régionale de santé) a des difficultés à mobiliser du personnel dans les collèges et les lycéens". Du coup, avec ses 90% d'étudiants vaccinés, la fac du Mans n'est plus une priorité même si Pascal Le Roux espère que ce centre de vaccination verra le jour sur le campus. "Sinon, nous ferons tout pour faciliter l'accès des élèves aux autres centres de vaccination". Des autotests et des masques sont fournis aux étudiants de la fac et tout est fait pour qu'ils respectent au maximum les gestes barrière.

Pas d'impact du covid sur les résultats de la fac

Selon Pascal Leroux, le taux de réussite des étudiants n'a pas souffert du Covid. "C'est plutôt rassurant. Cela veut dire que ce qui a été mis en place a permis aux étudiants d'avoir des formations de qualité". En revanche, le coronavirus a renforcé la précarité des jeunes qui travaillent pour financer leurs études et qui ont perdu leur job à cause de la crise. Il y a aussi une partie des 1700 étudiants étrangers, environ 200, qui n'ont pas pu rentrer chez eux depuis 18 mois. En particulier les élèves d'origine africaine.

Pascal Leroux, président de l'université du Mans et de ses 13 000 étudiants © Radio France - yann lastennet

L'université est prête à accueillir des étudiants afghans

Pascal Leroux se dit prêt à accueillir des étudiants et des professeurs afghans. "Autant qu'il faudra" annonce le président de l'université qui est incapable pour l'instant de dire combien et quand. " Nous avons mis en place avec l'ensemble des université françaises un groupe de travail. Nous allons voir quelles sont les demandes, les traiter en priorité et voir comment nous pouvons les accueillir et les intégrer à la fac".

Un nouveau campus de l'université près de la gare

Autre actualité, celle de la construction d'un nouveau campus près de la gare. Il accueillerait dans un premier temps entre 3000 et 4000 étudiants d'ici 2026 notamment ceux de 2e année de médecine qui n'existe pas pour l'instant au Mans. L'annonce faite jeudi par le maire Stéphane Le Foll a pris de court le président de l'université. "_Nous avons initié les discussions avec le maire du Mans. J'attendais qu'il vienne au conseil d'administration pour l'évoquer un peu plus. C'est un beau projet dans l'objectif d'avoir une ville universitaire". _Mais cela demande encore beaucoup de travail car accueillir 4000 étudiants exige du personnel supplémentaire. Il faut aussi définir les stratégies et les formations à mettre en place. Pour cela, la fac a besoin de l'accréditation du ministère et de moyens financiers supplémentaires alloués en partie par l'Etat même si Pascal Leroux compte sur l'aide financière des collectivités territoriale voire de partenaires privés pour boucler le dossier et mener à bien ce projet.

