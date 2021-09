Covid-19 à l'école : 545 classes fermées en France, selon Jean-Michel Blanquer

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE

Après cinq jours d'école, 545 classes sont fermées en France à cause de l'épidémie de Covid-19, a indiqué le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer ce mardi, soit "un peu au-dessus de 0,1%" d'entre elles. "C'est une donnée importante, qui montre que pour l'instant, on est dans une gestion de la situation qui ressemble à celle de l'année dernière", a déclaré le ministre, interrogé lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Il ne s'agit que de classes de maternelle et d'élémentaire car, selon le protocole sanitaire établi par les autorités, un cas de Covid-19 dans une classe de primaire entraîne une fermeture. Ce qui n'est pas le cas au collège et au lycée, où seuls les élèves cas contacts non-vaccinés ou non-immunisés doivent s'isoler une semaine. A la fin de l'année dernière, le bulletin hebdomadaire du ministère, daté du 2 juillet, faisait état d’environ 380 classes fermées (à l’époque, école collège et lycée confondus), soit 0,07%.

Revenant sur le bilan de la rentrée, Jean-Michel Blanquer a souligné que "sur l'ensemble du territoire, on peut considérer qu'aujourd'hui elle s'est bien passée, au sens où les élèves étaient au rendez-vous, les professeurs étaient là et où nous n'avons pas de remontée de problèmes trop importants".