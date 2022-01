Covid-19 à l'école : 70% de grévistes ce jeudi, estiment les syndicats landais

L'appel à la grève de la part de la quasi-totalité des syndicats de l'Éducation nationale s'annonce très suivi dans les Landes. 70% de grévistes et plus d'un quart des écoles fermées, estiment les syndicats du département.

La grève contre le protocole sanitaire dans les écoles s'annonce très suivie jeudi 13 janvier, au niveau national comme dans les Landes. Dans le département, le SNUipp-FSU 40, premier syndicat dans le primaire, estime que 70% des enseignants seront en grève ce jeudi. Le syndicat FO 40 avance le même ordre de grandeur. Entre un quart et la moitié des écoles des Landes seront fermées.

Le mouvement de protestation s'annonce également très suivi dans les collèges et les lycées du département, d'après le Snes-FSU. Sans toutefois pouvoir avancer de chiffres, car les enseignants du second degré n'ont pas à se déclarer grévistes en avance comme leurs confrères du premier degré.

D'après les syndicats, la grève dépasse le cercle des enseignants et concerne tous les personnels administratifs et éducatifs, comme les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. De son côté, l'inspection académique, contactée par France Bleu Gascogne, n'a pas, à ce stade, de commentaires à faire sur la grève et ne communique aucun chiffre.