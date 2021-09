Covid-19 à l'école : de premières classes ferment, le ministre suit la situation avec "beaucoup de vigilance"

Une nouvelle "année à trous". C'est la crainte de certains enseignants alors que les premières classes fermées pour cause de cas de Covid-19 apparaissent. Le protocole sanitaire de niveau 2 est appliqué sur tout le territoire métropolitain et implique la fermeture de la classe pour sept jours dès le premier cas positif à l'école. Au collège et au lycée en revanche, seuls les élèves non-vaccinés et non-immunisés devront respecter une période d'isolement de sept jours.

Dès jeudi et vendredi, de premiers cas positifs ont été détectés parmi des élèves et ont causé la fermeture de quatre classes dans trois écoles différentes à Marseille, une à Limoges, une autre à Roche-la-Molière, dans la Loire, et une autre enfin à Querqueville, dans la Manche. À chaque fois, une vingtaine d'enfants sont contraints de rester chez eux une semaine.

Une proportion "infime"

Sans pouvoir donner un nombre exact, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a indiqué sur France Culture ce samedi midi que la proportion de classes fermées "est infime". Pour rappel, il y a près de 48.000 maternelles et primaires en France. Le ministre a souligné qu'à La Réunion, où les élèves ont repris les cours "deux semaines avant la métropole et où la situation sanitaire est comparable, on est en ce moment un peu en dessous de 0,2%". Selon lui, "à court terme on doit être dans cet ordre de grandeur".

Jean-Michel Blanquer assure cependant regarder la situation "avec beaucoup de vigilance évidemment".

Car si la proportion est effectivement "infime" pour le moment, elle a déjà des conséquences importantes pour les 150 enfants concernés - au minimum - et leurs parents, obligés de s'organiser à la dernière minute.

Davantage de dépistages pour limiter les fermetures

Lors de sa conférence de presse de rentrée, le syndicat SNUipp-FSU a notamment demandé "une politique de tests efficace accompagnée d'une campagne de communication en direction des familles [...] pour éviter les fermetures de classes à venir". Dépister "par autotests hebdomadaires des écoliers parviendrait à réduire le nombre de cas en moyenne de 24 % dans l’enseignement primaire", notent les chercheurs de l'Inserm dans une étude publiée le 26 août. "Le nombre de jours en présence perdus en moyenne par élève serait aussi largement réduit", poursuivent-ils.

L'objectif affiché par le gouvernement est de pratiquer 600.000 tests salivaires hebdomadaires dans le primaire, pour plus de 6 millions d'écoliers, soit un enfant sur 10 testé chaque semaine.