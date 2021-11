Covid-19 à l'école : "Sur les capteurs de CO2, rien n'a été fait" selon le SNUipp-FSU de la Gironde

Au moment où le masque fait son retour dans les cartables et sur les visages, le syndicat d'enseignants SNUipp-FSU de la Gironde lance un appel ce lundi pour le déploiement de purificateurs d'airs dans les salles de classe.

"En juin dernier, le directeur académique de la Gironde expliquait que les enseignants n'auront qu'à ouvrir les fenêtres"

Au printemps 2021, le SNUipp-FSU 33 avait réclamé auprès du directeur académique de la Gironde des capteurs de CO2 dans les lieux fermés. "A l'époque, explique Marc Vieceli, le co-secrétaire du syndicat enseignants, la réponse a été - écoutez, il fait beau (...) sauf que maintenant, on est au mois de novembre donc non, on ne va pas ouvrir les fenêtres pour aérer en pleine journée. Sur cette politique de prévention de capteurs de CO2, rien n'a été fait".

"Des mesures plus préventives permettraient d'éviter ce yoyo"

En attendant les purificateurs d'air, Marc Vieceli redoute ce retour du masque obligatoire. "On ne le vit pas très bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les élèves avaient accueilli avec joie le fait de ne plus le porter début octobre." Le professeur des écoles à Bordeaux assure toutefois comprendre le contexte sanitaire, en témoigne notamment le cluster détecté au sein de l'école élémentaire Eric-Tabarly du Taillan-Médoc. "L'épidémie repart partout en France, (...) fatalement, il va y avoir une augmentation des cas chez les enfants".

"Ce que l'on dénonce depuis maintenant deux ans, c'est une forme de désintérêt du ministère de l'Education nationale pour des mesures plus fortes et plus préventives"

Outre "ces mesures qui doivent être appliquées dans l'urgence", Marc Vieceli rappelle aussi "qu'on sort de la période des vacances (...) il faudrait voir ce que ça a pu générer en termes de propagation dans les centres de loisirs et les réunions familiales".

"Le masque, c'est la seule chose qu'on nous répond"

Activé à nouveau ce lundi, le niveau 2 du protocole sanitaire dans les établissements scolaires prévoit également la limitation du brassage des élèves de niveaux différents. Le co-secrétaire du SNUipp-FSU de Gironde relève que "pendant les récréations, à la cantine, à l'accueil périscolaire, lors des activités extrascolaires, cette question du brassage se repose de toute façon".

"Il faut qu'on se débrouille"

Le professeur des écoles bordelais confie un sentiment d'abandon de la part de la hiérarchie. "On n'a pas de réponse par exemple en cas d'absence d'un enseignant non-remplacé. Qu'est-ce qu'on fait ? On répartit les élèves, on les brasse ?" Cette tension sur le remplacement, ce n'est pas nouveau, regrette le syndicat SNUipp-FSU 33. C'est toujours compliqué de trouver des remplaçants dans certains secteurs et à certains moments de l'année".