Covid-19 : à Orléans, 11% des classes sont "suspendues"

L'épidémie de Covid-19 désorganise l'éducation nationale, on le sait. Exemple à Orléans : la Ville indique que 45 classes sont actuellement "suspendues", à ce jour, c'est-à-dire fermées le temps que les élèves et personnels se fassent tester. Et l'adjointe Chrystel de Filippi interpelle l'Etat.

"La situation est assez compliquée, on a 45 classes suspendues sur 400 classes, et dans certaines écoles, depuis la rentrée de janvier, on a un va et vient incessant de personnes qui entrent et sortent pour récupérer, ramener leurs enfants depuis le début de la semaine", explique Chrystel de Filippi, adjointe (LR) à l'éducation à la mairie d'Orléans, interrogée sur France Bleu Orléans ce vendredi matin.

Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation à la mairie d'Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

Une classe "suspendue", cela signifie qu'elle est fermée le temps que les enfants et personnels se fassent tester dès qu'un cas positif de Covid-19 est signalé (cela peut durer quelques heures, ou plus, selon les cas, et les possibilités de se faire tester rapidement ou pas).

Ca change tous les jours !"

Quant à l'assouplissement du protocole (en cas de cas positifs dans les classes) annoncé jeudi soir par le ministère de l'éducation nationale, "ça change tous les jours", se désole Chrystel de Filippi, pas vraiment convaincue. "Je préférerais qu'on agisse de concert avec l'état, ce serait beaucoup plus simple, nous on a installé un capteur de CO2 par école à Orléans, on a installé des purificateurs d'air dans un tiers des cantines, pourquoi on ne fait pas ça avec le gouvernement ?", demande l'élue.

Elle poursuit : "on a équipé des centaines d'agents en masques FFP2, pourquoi on ne fait pas une commande avec le gouvernement pour équiper aussi les enseignants ? Pourquoi on n'instaure pas une classe d'accueil minimum pour les enfants des personnels prioritaires ? Pourquoi pas mettre en place un centre de dépistage pour les enfants avec l'état ? Pourquoi quand votre enfant part de la classe et doit être testé, il doit aller attendre 4h dans le froid avec ses parents devant une pharmacie ? Pourquoi on ne travaille pas ça avec l'état ?"