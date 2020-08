Covid-19 : à Strasbourg, une rentrée scolaire particulière à organiser pour les écoles

A cause du Covid-19, la rentrée scolaire 2020 est un casse-tête d'organisation pour les directeurs d'école. Lavage des mains systématique de tous les élèves et des parties communes, éviter le brassage des écoliers ... Illustration à l'école du Neuhof à Strasbourg.

Une rentrée plus compliquée à organiser que les autres à cause du Covid-19. A Strasbourg, le directeur de l'école du Neuhof Gérald Klein doit d'abord penser au lavage des mains de ses 330 écoliers : "Vous imaginez une classe de 27 élèves avec 30 secondes de lavage de mains chacun, c'est presque le quart d'heure qui y passe." Sans oublier les espaces communs, surtout "les toilettes, nettoyées continuellement", explique-t-il. Une charge de travail en plus pour le concierge de l'école.

Nettoyage systématique et distance entre les élèves

Gérald Klein doit aussi faire en sorte que les élèves ne se croisent pas trop, notamment pendant la récréation : "Avant les vacances, on avait mis en place trois périodes de récré le matin et trois autres l'après-midi. On va sans doute mettre en place quelque chose d'équivalent", détaille-t-il. Seul soulagement, l'absence du masque pour ses élèves de maternelle et primaire, obligatoire seulement à partir de 11 ans : "On est vraiment soulagé parce que porter le masque pour un enfant de moins de 6 ans, c'est compliqué ! ", soupire le directeur.

Il y aura sans doute du travail à rattraper

Finalement, ce n'est pas l'organisation de la rentrée qui inquiète le plus Gérald Klein, mais le niveau des élèves : "Dès les premiers jours, les collègues vont évaluer leur niveau. Le confinement, le retour en classe par petits groupes, trois semaines seulement de cours avant les vacances ... il y aura sans doute du travail à rattraper", estime-t-il. Mais il se rassure : "Les enfants apprennent vite."