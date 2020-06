Covid-19 : à Vichy, l'école élémentaire Jacques Laurent fermée après deux cas confirmés

Mauvaise nouvelle pour les parents et surtout les jeunes enfants qui avaient repris le chemin de l'école ces dernières semaines. L'école élémentaire Jacques Laurent, à l'est de la ville de Vichy, ne va pas pouvoir accueillir ses écoliers à partir de ce lundi 15 juin. Et ce, en raison, de tests au Covid-19 qui ont montré que deux personnes, ayant fréquenté l'établissement, étaient infectées.

Fermeture jusqu'à nouvel ordre

Par précaution, et après discussions entre la ville, la préfecture, l’inspection académique, l'Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, différentes mesures ont été arrêtées :

- l’accueil des élèves suspendu à compter de ce lundi

- la ville de Vichy procédera avant la réouverture de l’établissement à une désinfection complète des locaux

- l’ensemble des personnels enseignants, éducatifs et municipaux ainsi que les enfants ayant fréquenté l’école ces deux dernières semaines se verront proposer un dépistage virologique (sous réserve de l’accord des parents pour les élèves)

- les personnes identifiées comme contact à risque (car ayant été en contact plus étroit avec les personnes testées positif) seront par ailleurs invitées à respecter une période de confinement, conformément aux protocoles sanitaires en vigueur.

L’école Jacques Laurent à Vichy accueille actuellement une centaine d'enfants et compte une trentaine de personnels enseignants, éducatifs et municipaux.