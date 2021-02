Covid-19 : à Villetaneuse, un gymnase transformé en cantine scolaire à la rentrée

Après deux semaines de vacances, les élèves franciliens font leur rentrée ce lundi 1er mars, alors que l'épidémie de coronavirus repart de plus belle dans la région et notamment en Seine-Saint-Denis. Dans le département, la mairie de Villetaneuse, a décidé de renforcer encore un peu plus son protocole sanitaire dans les écoles. Un gymnase sera transformé en cantine scolaire.

Les repas du midi dans le gymnase

Une partie du gymnase Paul-Langevin sera aménagé en restaurant scolaire et le service sera fait à table avec les couverts habituels à l’exception de la vaisselle qui est jetable, conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Une semaine sur deux, ce sont soit les enfants de l'école Paul-Langevin ou Jules-Vallès qui y mangeront pendant que l'autre école mange au self habituel. Cela représente une moyenne de 90 enfants qui se restaurent au gymnase chaque jour en deux services de 45 enfants environ. Le gymnase sera chauffé et régulièrement aéré dans le respect du protocole sanitaire, précise la mairie sur sur son site internet.

Assurer des repas complets et chauds à midi

Pour les autres établissements scolaires de la commune, les lieux seront systématiquement aménagés et agrandis dans la mesure du possible pour garantir les 2 mètres de distance entre les tables d'élèves issus de différentes classes.

"Les écoles ont tout le mal du monde à garder les cantines ouvertes, en raison du nouveau protocole sanitaire. À Villetaneuse, nos services se sont organisés pour que dès la rentrée, chaque enfant puisse continuer à se restaurer avec un repas complet, chaud, équilibré et dans des conditions de confort similaires à celles proposées habituellement", explique la ville.