Coronavirus : aucune fermeture de classe dans l'Académie d'Orléans-Tours cette semaine

Depuis lundi et la reprise des cours après les vacances de la Toussaint, aucun établissement scolaire, public ou privé, de l'Académie d'Orléans-Tours ( sur 2557) n'a été contraint de fermer ses portes en raison de l'épidémie de Coronavirus. Il n'y a pas non plus de classes impactées.

Des cas de Covid confirmés parmi les élèves et les personnels

En revanche, on compte dans l'Académie d'Orléans-Tours, 185 élèves positifs au Covid 19 dont 47 sur les dernières 24 heures. Ca représente 0,04% des effectifs totaux sur l'Académie. Les élèves qui doivent rester confinés chez eux bénéficient d'une continuité pédagogique à distance. Du côté des personnels, 60 agents (enseignants et autres) sur un peu plus de 41.000, ont été déclarés positifs dont 14 sur les dernières 24 heures.