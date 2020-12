Covid-19 : autoriser les enfants à ne pas aller à l'école, "un manque de cohérence" pour les syndicats marnais

"Nous sommes fortement agacés par ce genre de communication, sincèrement". Jean-Michel Alavoine résume ainsi le sentiment des enseignants après l'annonce du Premier ministre Jean Castex, autorisant les enfants à ne pas aller à l'école jeudi 17 et vendredi 18 décembre. En tant que secrétaire académique du syndicat enseignants UNSA dans la Marne, il ajoute : "On est agacé sur le fond et sur la forme".

L'annonce du Premier ministre répond à une recommandation du conseil scientifique, qui appelle à un auto confinement d'une semaine avant les fêtes de fin d'année, afin d'éviter des contaminations. "Mais quel manque de cohérence !", souligne Jean-Michel Alavoine, "Soit des mesures de confinement étaient nécessaires et il fallait faire ces annonces plus tôt et les expliquer, soit ça ne s'imposait pas et dans ce cas pourquoi ajouter de la confusion ?"

"Quelle image ça renvoie de l'école ! on ne comprend pas. Et quel mépris du personnel !"

Cette annonce de Jean Castex pose bien sûr en creux la question des contaminations en milieu scolaire, mais ce que regrette le secrétaire académique du syndicat enseignants UNSA dans le département de la Marne, c'est l'image que ça renvoie : "L'école serait donc une variable d'ajustement ? une garderie ? c'est dégradant", dit-il.

Malgré tout, les écoles, les collèges et les lycées seront bel et bien ouverts et les enseignants accueilleront les enfants jeudi 17 et vendredi 18 décembre, "J'espère qu'il n'y aura pas trop d'absents", soupire Jean-Michel Alavoine. Impossible pour l'heure d'avoir une quelconque idée de l'impact de cette annonce sur l'absentéisme des élèves.