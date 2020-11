Covid-19 : Auvergne-Rhône-Alpes investit pour la désinfection des lycées

Le président de la Région Laurent Wauquiez a visité ce jeudi un lycée professionnel à Clermont-Ferrand dans lequel ont été installées des lampes désinfectantes. Un investissement pour la santé des élèves et une solution innovante portée par une entreprise auvergnate.

Ce sont deux ateliers, de plusieurs milliers de mètres carrés, du Lycée La Fayette, établissement professionnel clermontois, qui en ont été équipés.

Des dizaines de blocs de leds, fixés sur des rails au plafond. Une simple installation électrique mais avec une nouveauté.

"Il y a des leds classiques servant à éclairer lorsque les étudiants sont présents, mais également d'autres capables, grâce à leur rayonnement U.V., de désinfecter les surfaces et l'air ambiant" détaille Jean-Pierre Cercley, responsable RD chez Diétal, entreprise basée à Saint Georges-de-Mons dans le Puy-de-Dôme.

Le rayonnement désinfectant pourra être utilisé la nuit notamment © Radio France - Olivier Vidal

Il y a aussi un détecteur de présence, histoire que ce rayonnement, nocif pour l'homme, ne se déclenche pas lorsqu'il y a une présence humaine. Les lampes désinfectantes pourront être déclenchées la nuit, par exemple entre 2 et 3 heures du matin.

Le dispositif répond à des normes, le produit est homologué et validé pour la lutte contre le coronavirus.

Des locaux désinfectés la nuit

"Mon devoir c'est de protéger les lycéens et les professeurs. Cette solution nous a plu car elle est simple. En plus elle soulage les équipes de nettoyage du lycée et puis c'est une entreprise auvergnate qui fournit le produit" avance Laurent Wauquiez, président LR de la région, toujours très attaché à valoriser le savoir-faire local.

Cent mille euros ont été investis sur ce lycée pour cette technologie. Une technologie qui n'a jamais été étudiée dans un lycée, c'est donc une première en France. Un cabinet scientifique va maintenant, et pendant plusieurs jours, mesurer les résultats et étudier l'efficacité de ce rayonnement.

Le boîtier de commandes des leds désinfectantes (au lycée La Fayette) © Radio France - Olivier Vidal

"Si ca marche l'objectif est de diffuser cette technologie dans l'ensemble des lycées de notre région" complète Laurent Wauquiez.

Une enveloppe de 10 millions pourrait être utilisée pour déployer ce dispositif dans les semaines à venir, en cas de résultats satisfaisants.