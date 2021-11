Alors que l'épidémie de Covid-19 repart en France, le nombre de classes fermées augmente lui aussi. Dans l'Indre 19 classes et deux écoles primaires sont fermées après la détection d'au moins un cas, indique l'Académie de l'Éducation nationale.

Covid : 19 classes et deux écoles primaires fermées dans l'Indre

De plus en plus de classes ferment en ce moment, après la détection de cas de covid. En France, il n'y a jamais eu autant de fermetures depuis la rentrée de Septembre selon les derniers chiffres communiqués par l'Éducation nationale. Dans le département de l'Indre, 17 classes ont fermé en primaire, deux dans le secondaire. Et deux écoles primaires sont totalement fermées ce vendredi 19 Novembre.

17 classes fermées dans le primaire

Voici la liste des établissements concernés dans le primaire, avec la date de réouverture prévue :

Ecole primaire François Rabelais, Le Poinçonnet (1 classe concernée), reprise le 22 novembre

Ecole primaire St Geneviève, La Châtre (3 classes concernées), reprise les 22, 23 et 25 novembre

Ecole élémentaire J. Thibault, Mézières-en-Brenne (1 classe), reprise le 22 novembre

Ecole maternelle J. Foursac, Mézières-en-Brenne (1 classe), reprise le 22 novembre

Ecole primaire François Rabelais, St Genou (2 classes), reprise le 22 novembre

Ecole élémentaire de Malicornay (1 classe), reprise le 22 novembre

Ecole primaire de La Fontaine, La Vernelle (1 classe), reprise le 23 novembre

Ecole primaire Soulas, Montgivray (1 classe), reprise le 23 novembre

Ecole primaire des vignes, Vineuil (1 classe), reprise le 22 novembre

Ecole élémentaire Les Planches , St Maur (1 classe), reprise le 25 novembre

Ecole primaire La Rochefoucault, Diors (1 classe), reprise le 25 novembre

Ecole élémentaire St Exupéry, Issoudun (1 classe), reprise le 24 novembre

Ecole primaire Jeu-les-bois (1 classe), reprise le 25 novembre

Ecole élémentaire Raoul Janvoie de Buzançais (1 classe), reprise le 26 novembre

Deux classes fermées dans le secondaire

Collège Diderot d’ Issoudun 1 classe, reprise le 23 novembre

Lycée professionnel d'Argenton-sur-Creuse 1 classe, reprise le 24 novembre

Deux écoles totalement fermées

Deux établissement sont totalement fermés dans le département :

Ecole primaire Clairefontaire de Levroux (3 classes) fermée jusqu’au 25 novembre

(3 classes) fermée jusqu’au 25 novembre Ecole primaire J. Barberon de Poulaines (3 classes) , fermée jusqu’au 25 novembre

Le directeur académique dans l'Indre indique toutefois dans un communiqué que "dans tous les cas la continuité pédagogique est assurée."