Covid-19 - Classes fermées en Moselle : les parents obligés d'improviser

Natacha a appris la nouvelle en fin de journée mercredi : à cause d'un cas de Covid-19 dans la classe de maternelle de sa fille doit fermer pour une semaine. La messine doit pour garder son enfant à la maison, et malgré son statut de travailleuse indépendante, elle s'organise pour concilier au mieux cette situation avec son activité professionnelle. Mais elle ne cache pas son inquiétude pour la suite : "on se demande vraiment comment va se passer l'année scolaire, d'autant que c'est une population qui n'est pas vaccinée."

La FCPE "pas étonnée"

Des craintes largement partagées par Christelle Carron, présidente de la fédération de parents d'élèves FCPE, qui n'est pas étonnée de la rapidité avec laquelle surviennent les premières fermetures en application du niveau 2 du protocole de l'Education Nationale. Si il n'y a pas encore de données officielles, des fermetures sont signalées à Metz (quartier Sainte-Thérèse), au Ban-Saint-Martin, à Longeville-lès-Saint-Avold, Talange... "Avec le retour des vacances où on a peut-être fait moins attention, avec des déplacements dans des zones sensibles, on s'attendait à ce qu'il y ai une recrudescence de cas."

Faciliter les congés des parents

Et si les parents peuvent toujours bénéficier d'un congés exceptionnel pour garde d'enfant, les règles ne sont pas satisfaisantes déplore Christelle Carron, car "c'est une indemnisation à hauteur de 84% et beaucoup de parents n'ont pas pu en bénéficier avant les vacances d'été car ce n'est pas aussi simple que cela." La FCPE réclame un "congé total" pour ne pas pénaliser financièrement les familles, surtout si la même classe venait à être fermée à plusieurs reprise dans l'année.