Covid-19 : comment faire l'école à la maison ?

Un apprentissage à la maison réussi Copier

Quelles sont les clés pour un apprentissage à la maison réussi ?

La première étape, c’est de noter que dans apprentissage à la maison réussi il « apprentissage réussi ». Cela veut dire qu’une méthode qui pourrait sembler tout à fait valable, ce serait de regarder ce que font les professionnels de l’enseignement. Comment s’y prennent-ils pour transmettre les savoirs à nos jeunes ? Quels sont les conseils que ces champions de l’éducation peuvent prodiguer ? Et puis, faire tout simplement chez vous la même chose. Et alors là, je peux vous dire que dès le départ c’est juste super, hyper, méga, compliqué !

Ah, et pourquoi c’est si compliqué ?

Tout simplement parce qu’il n’est sur cette Terre aucun sujet qui divise autant les spécialistes que celui de l’éducation. C’est bien simple, si vous mettez deux spécialistes de l’éducation ensemble, vous avez au moins trois avis différents. Ces différences s’observent sur le terrain, avec d’une part des changements réguliers de programmes et de méthodes au sein même de la fameuse école de la République, et puis d’autre part, depuis de nombreuses années, le développement inouï d’une offre pléthorique d’école aux méthodes dites « alternatives ».

Mais alors comment faire ?

Et bien, en la matière, le retour au bon sens semble tout à fait indiqué. À commencer par se souvenir par exemple que s’il y avait une méthode magique pour l’apprentissage, cela devrait tout de même se savoir. Or ce n’est pas le cas. Même notre beau pays peine à augmenter de façon significative le taux d’alphabétisation. De nombreux jeunes arrivent au collège avec de grosses difficultés de lecture. Il convient donc d’appliquer des règles simples et imparables afin de traverser cette période d’apprentissage à domicile de la meilleure façon possible, et ça commence par suivre les recommandations des enseignants de vos enfants. Quelles que soient les méthodes qu’ils utilisent, ce sont eux qui connaissent le mieux vos rejetons. La plupart envoient par mail des consignes et des sujets à travailler au jour le jour. S’ils ne le font pas, autorisez-vous à les solliciter ; ils sont là pour ça. Et puis, à partir de cette base-là, appliquez les principes de la psychologie qui eux, pour le coup, sont universels.

Et quels sont ces principes ?

D’abord, soyez vigilants à établir un cadre pour le travail à la maison. Le coin réservé aux devoirs sera parfait pour ça. Et s’il n’existait pas vraiment jusque-là, c’est l’occasion rêvée pour le mettre en place. Notre cerveau est sensible au contexte. Le fait de se retrouver au même endroit, au même moment, et pour la même durée va aider votre enfant à mieux assimiler ce qu’il est en train d’étudier. Et puis sur la durée, justement, veillez à bien découper les séquences de travail, car l’attention est comme un muscle, elle se fatigue et finit par saturer. Selon les âges de vos enfants, cela peut aller de 10 minutes pour les tous petits à 90 minutes pour les ados. Passé ce délai, le cerveau se fatigue. C’est quelque chose de physiologique, nous suivons en permanence, sans le savoir, des cycles. Ça s’appelle des cycles ultradiens, alors dès que vous sentez que l’attention commence à battre de l’aile, faites une vraie pause. Aérez-vous l’esprit. Et puis, dernier point et non des moindres : veillez à mettre autant de joie et de jeu que possibles dans ces périodes d’étude. Nous sommes des mammifères, notre principal mode d’apprentissage, c’est le jeu. Alors jouez à apprendre en plus de développer les connaissances de tous. Cela vous fera passer un bon moment et par les temps qui courent, ce n’est pas la peine de s’en priver !

C’est vrai, ça fait du bien de jouer. Un dernier conseil de psy pour la route ?

Eh bien, un pilier de l’apprentissage, c’est la répétition. Alors amusez-vous précisément à revoir ce que vous avez étudié avec vos enfants sous forme de quiz, de questions/réponses… et puis évidemment, faites confiance à vos enfants ; ils aiment apprendre ! La soif de connaissance est ancrée en chacun de nous, la nature est bien faite !

Faire confiance aux enfants, bonne idée ! Enfin bon… pas trop non plus quand même !