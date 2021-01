Covid-19 : dans le Calvados, l'Éducation nationale a dépisté 1500 élèves depuis début janvier

Début janvier, le gouvernement avait promis "un million de tests par mois dans les écoles". Des cellule mobiles de vaccination ont commencé à se rendre dans les collèges et lycées chaque fois que trois cas ou plus sont dépistés.

C'était il y a deux semaines, mais les annonces vont si vite qu'on a tendance à les oublier : le gouvernement annonçait vouloir tester un million d'élèves par mois dans les écoles. Pour la Normandie, cela représente 50.000 élèves par mois. Les opérations ont bien commencé dans le Calvados, des "cellules mobiles de dépistage" se déplacent dans les lycées pour administrer des tests aux élèves, sous réserve d'une autorisation parentale, et aux personnels qui sont volontaires.

La cellule intervient au-delà de 3 cas positifs

Les cellules mobiles interviennent "dès que plus de trois cas positifs sont repérés dans un établissement, et la consigne est qu'on intervienne dans les 48 heures", explique Sylvie Delamillieure, la médecin de l'Education nationale qui organise ces équipes de dépistage, dont le nombre varie en fonction des besoins. Depuis début janvier, elles ont effectué 1.500 tests auprès d'élèves et de personnels des établissements scolaires du département.

Ce vendredi, une cellule sera présente au collège-lycée expérimental à Hérouville-Saint-Clair, une autre à Orbec. Jeudi 28 janvier, l'une d'entre elles a fait étape au lycée Jules Verne de Mondeville. 54 tests ont été effectués, dont seulement 19 lycéens, des personnels de l'établissement complétant le contingent de volontaires. C'est peu, comparé aux plus de 750 élèves de l'établissement. Aucun test n'est revenu positif.

54 tests pour 750 élèves au lycée Jules Verne de Mondeville

C'est déjà rassurant pour la proviseure Martine Fily : "Autant au premier trimestre nous n'avons pas eu de cas, autant en janvier on a quand même eu 17 cas en cascade, et notamment à l'internat étudiant. Les 54 places ont été prises en 24 heures, et je pense que j'aurais une cinquantaine d'autres personnes volontaires si une deuxième journée était organisée". Ces tests ne sont "que" des tests antigéniques. Autrement dit,leur fiabilité est relative, surtout pour des cas potentiels de formes asymptomatiques du virus.

"Nous sommes aussi contraints par le volontariat", ajoute Sylvie Delamillieure, la médecin de l'Education nationale. "Cela varie beaucoup selon les établissements. Au Lycée expérimental à Hérouville, on a beaucoup de demandes, à Bayeux la semaine dernière, un lycée nous a fait près de 500 demandes ! On a réussi à faire 148 tests", explique-t-elle : "C'est sûr que j'aimerais que davantage d'élèves demandent à se faire dépister. Mais ça dépend aussi du consentement des parents, et c'est vraiment une décision individuelle".