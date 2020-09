Covid-19 dans les écoles : l'Education nationale dans l'Indre rappelle les règles

Depuis la rentrée, 8 écoles ont déjà fait l'expérience d'un cas positif à la Covid-19 au sein de leurs effectifs ou de leurs personnels. Jean-Paul Obellianne, Directeur des services de l'Education nationale dans l'Indre revient en détail sur le protocole en vigueur.

Quel est le bilan après trois semaines d'école?

Nous avons 8 écoles de touchées soit 10 classes au total pour 228 enfants qui ont été à un moment ou un autre placés en éviction scolaire. Il s'agit des écoles d'Argenton, de Pouligny Saint Pierre, de Vigoux, Saint Denis de Jouhet, Ecueillé, et des établissements Saint Martial, les Marins et Descartes à Châteauroux. Le dernier cas en date est celui d'un enfant d'une classe de grande section/Cp à Ecueillé : les 23 enfants de sa classe ont été placés en quatorzaine. Mais globalement, depuis la rentrée, tous les élèves et tous les enseignants sont de retour en classe.

Quelle est la règle actuellement en vigueur en cas de test covid positif chez un élève ou un enseignant?

Au départ, la règle était l'éviction pour la personne positive et tous les cas contacts pour 14 jours à compter du dernier contact avec la personne malade. En ce moment, la procédure a été adaptée. Désormais, lorsqu'une personne est testée positive, tous les cas contacts sont renvoyés chez eux pour 7 jours à compter du dernier contact qu'ils ont eu avec la personne. Ainsi, par exemple, si un enfant est testé positif le vendredi mais qu'il est absent depuis le mardi déjà, on fait partir les 7 jours au mardi. Au bout de 7 jours, l'enfant malade peut revenir s'il va mieux. Pour tous les autres cas contact, si les parents peuvent certifier sur l'honneur que l'enfant a un test négatif ou qu'il ne présente aucun symptôme, un retour en classe est possible. Sinon, ils doivent attendre 7 jours de plus. Pour l'instant, c'est cette procédure qui s'applique.

Mais la règle va encore évoluer dans les jours qui viennent pour les primaires et maternelles. Seul l'enfant testé positif sera en éviction scolaire s'il n'y a qu'un seul cas dans la classe. Au delà, toute la classe sera placée en quatorzaine. A ce jour, il n'y a pas de cas contact avéré. Nous allégeons nos procédures en fonction des recommandations et avancées scientifiques.

Comment se passe l'application de la distanciation sociale?

Dans les collèges et les lycées, le port du masque est très bien appliqué. Saluons le respect de la règle par les internes pour qui c'est difficile : ils le portent même le soir dans les chambres.

Dans les écoles élémentaires, le brassage des classes est limité : on fait attention à ce que les enfants déjeunent par exemple toujours avec le même groupe, que les contacts entre classe soient limités. Dans les maternelles, les règles d'hygiène sont bien appliquées, sous forme de rituel et l'accès aux jeux collectifs a été assoupli sous réserve qu'ils soient très régulièrement nettoyés. Je veux saluer la vigilance des parents et de toute la communauté éducative.

