Covid-19 : déjà 39 classes fermées dans les écoles des Pays de Savoie

39 classes sont fermées en Pays de Savoie, ce mardi 7 septembre, d'après le rectorat, la majorité en Haute-Savoie.

31 classes fermées en Haute-Savoie

5 classes de maternelle et 26 classes d'élémentaire sont fermées en Haute-Savoie. Les deux premiers cas positifs sont apparus le lendemain de la rentrée, dès le vendredi 3 septembre.

Cette semaine, on note une accélération, puisque ce mardi 7 septembre, 23 classes ont fermé en Haute-Savoie.

8 classes fermées en Savoie

5 classes de maternelle et 3 classes d'élémentaire sont actuellement fermées à cause du coronavirus. Le premier cas a été signalé le 4 septembre. Rien que ce mardi 7 septembre, 5 classes ont été fermées.

Le casse-tête des arrêts de travail pour garder les enfants

C'est donc reparti pour le casse-tête des arrêts de travail pour garder les enfants en cas de fermeture de classe. Si votre enfant attrape le covid et qu'il a moins de 16 ans, vous avez droit à un arrêt maladie pour le garder et vous êtes indemnisé par la sécurité sociale. C'est plus compliqué, s'il est cas contact.

Si votre enfant est cas contact, le dispositif de chômage partiel pour garde d'enfant a repris du service. Si vous êtes dans le privé, et que c'est impossible de télétravailler, vous pouvez rester chez vous, payés 84% de votre salaire net. Si vous êtes fonctionnaire, c'est encore différent, vous avez droit à une autorisation spéciale d'absence, payé 100%.

Le plus compliqué c'est si l'employeur considère que vous pouvez télétravailler en tout en gardant vos enfants...