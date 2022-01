Covid-19 : des repas réchauffables seront finalement servis dans les écoles maternelles de Bordeaux

Depuis ce lundi, les cantines des écoles primaires de Bordeaux sont fermées deux jours par semaine, à cause du manque de personnel dû au Covid-19. La mairie va adapter son dispositif pour livrer des repas réchauffables dans les écoles maternelles, à la place des pique-niques fournis par les parents.

La galère pour les parents d'élèves n'aura finalement duré qu'une semaine. La mairie de Bordeaux annonce ce lundi 24 janvier dans un mail adressé aux parents, qu'elle va adapter son dispositif de pause méridienne pour livrer des repas réchauffables dans les écoles maternelles dès lundi prochain, le 31 janvier. Jusqu'à ce vendredi, les cantines de toutes les écoles primaires de la ville sont fermées deux jours par semaine, en raison d'un trop grand nombre d'agents municipaux en arrêt maladie, contaminés au Covid-19 ou cas contact. C'est le cas cette semaine le lundi et le jeudi pour les écoles maternelles, le mardi et le vendredi pour les écoles élémentaires.

Situation inchangée dans les écoles élémentaires

Après une réunion en visioconférence avec les représentants des parents d'élèves, la mairie de Bordeaux indique que tous les élèves de maternelle pourront bien manger sur place tous les midis de la semaine prochaine. Des repas réchauffables seront livrés par le Sivu (la cuisine centrale de la ville), et ils seront soit chauffés soit dégustés froids en fonction du personnel communal et associatif présent pour surveiller les enfants. Ces repas seront livrés lundi 31 janvier et jeudi 3 février dans les écoles maternelles, en revanche la situation reste inchangée pour les écoles élémentaires.

"Sensibles à l’équilibre alimentaire, nous prévoyons également des fruits et des laitages en complément des pique-niques fournis par les parents", indique la mairie, tout en rappelant également qu'"aucune facturation des repas non fournis ne sera effectuée". Toutes les informations ont été compilées dans une foire aux questions sur le site de la ville de Bordeaux.