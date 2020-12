Covid-19 : deux établissements scolaires et neuf classes sont fermés en Ile-de-France

Les trois académies d'Ile-de-France (Paris, Versailles, Créteil) ont fait connaître ce vendredi le nombre d'établissements et de classes fermés dans notre région pour cause de Covid-19. Le bilan est de deux établissements scolaires et neuf classes fermés en Ile-de-France à ce jour.