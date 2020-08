Covid 19 : deux masques gratuits pour chaque collégien à la rentrée dans le département du Loiret

A la rentrée prochaine, les 35.000 collégiens du Loiret recevront tous deux masques gratuits de la part du département. Des masques en tissu, lavables et réutilisables, qui seront acheminés dans les établissements dès le lundi 31 août, pour leur être distribués le plus rapidement possible.

"Nous avons échangé avec plusieurs présidents de département ce mercredi matin, et nous avons décidé de le faire" raconte Marc Gaudet, le président du conseil départemental du Loiret. "Parce qu'on trouve dommage que le gouvernement nous dise que le masque est une fourniture scolaire comme les autres. C'est une crise sanitaire avant tout, ce serait donc une responsabilité de l'Etat de fournir des masques gratuits aux élèves".

à lire aussi Coronavirus : pas de gratuité généralisée des masques pour les élèves, insiste le Premier ministre

Acheminés dans les établissements dès le lundi 31 août

Dès lundi, le département va distribuer dans chaque établissement une dotation de masques, venant d'un stock qu'il a déjà. "Ce sont des masques que nous avons actuellement en réserve, ils étaient destinés en partie à nos agents, et d'autres secteurs qui pourraient être à la peine" explique Marc Gaudet. "On va prendre dans ce stock et on va le reconstituer ensuite progressivement, c'est notre rôle".

La distribution dans les établissements devrait commencer dès le début de la semaine prochaine, celle de la rentrée. Mais elle devrait prendre quelques jours, car il faudra mettre toute une logistique en place pour assurer cette distribution prévient le département, tous les élèves ne recevront donc peut-être pas leurs deux masques le jour de la rentrée, le 1er septembre. "A moins que le gouvernement change d'avis d'ici là" ajoute Marc Gaudet. "Si c'est le cas on les gardera encore en réserve".