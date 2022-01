Covid 19 : l'Éducation Nationale lance un appel à candidatures dans les Pyrénées-Atlantiques

La situation est chaotique dans de nombreuses écoles depuis la semaine dernière. Entre la multiplication des cas de Covid, des cas contacts et l'application du nouveau protocole sanitaire, les conditions sont extrêmement compliquées dans le primaire comme dans le secondaire. Le directeur académique des services de l'Éducation Nationale (Dasen) dans les Pyrénées-Atlantiques, François-Xavier Pestel, invité en direct sur France Bleu Pays Basque, a confirmé que 2% des classes sont fermées dans le département dont la moitié au Pays Basque.

Pénurie d'enseignants remplaçants

D'emblée, le Dasen tient à préciser qu'il ne s'agit pas de fermetures "pour sept jours comme on pouvait le faire auparavant" en cas de Covid. "Les classes sont fermées faute de remplacement" explique François-Xavier Pestel, "pour un ou deux jours mais cela crée effectivement des difficultés". En temps normal, on compte un vivier de remplaçants composé de 200 personnes dans le département. Actuellement, ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins. Pour faire face à cette pénurie, l'Éducation Nationale a tout d'abord annulé toutes les formations. De plus, elle recrute des contractuels. "On en a déjà recruté plus d'une dizaine et on continue" déclare l'inspecteur. Sauf qu'il en faut beaucoup plus, d'où cet appel qu'il lance : "s'il y a des personnes intéressées, qu'elles se fassent connaître auprès de la direction départementale. Que ce soit des jeunes adultes qui auraient raté le concours et qui se destineraient à un métier de l'éducation, des jeunes retraités ou toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont la compétence sont les bienvenues en ce moment."

Le cas du lycée Villa Pia

Les élèves du lycée Villa Pia de Bayonne ont finalement cours en présentiel ce lundi 10 janvier. Pourtant, en fin de semaine dernière, le directeur avait décidé de fermer l'établissement pour une semaine, de prodiguer les cours en distanciel pour faire face à l'absence de près des trois quart des élèves. Il a finalement dû faire marche arrière vendredi après des échanges avec les autorités académiques et la direction diocésaine de l'enseignement catholique. "Il n'a pas prévenu tout le monde donc on lui a rappelé que ce n'est pas forcément comme cela que ça se passe" a indiqué François-Xavier Pestel. Mais le Dasen ne nie pas les difficultés que rencontrent les directeurs d'établissement, il a même tenu à saluer leur travail.

"La situation est compliquée dans les écoles. C'est vrai aussi dans les lycées" — François-Xavier Pestel, Dasen 64 Copier

