Covid-19 en Bretagne : "Record" de classes fermées

Le nombre de classes fermées en Bretagne a été multiplié par cinq, en l'espace d'un mois, le taux d'incidence par trois, dans cette épidémie de Covid-19, selon l'Agence Régionale de Santé.

"La dégradation se confirme", constate Anne-Briac Bili, directrice de cabinet de l'Agence régionale de santé. "Le taux d'incidence a triplé en région, un taux de positivité multiplié par quatre" en un mois. "La cinquième vague est bien là en région", avec 137 cas en Bretagne pour 100.000 habitants : des personnes vaccinées ou non, "mais heureusement les hospitalisations n'augmentent pas aussi rapidement".

Hôpitaux sous pression

Et pourtant, les hôpitaux s'adaptent. Le CHU de Rennes a déclenché son plan blanc : "Il n'y a pas que le Covid, il y a aussi les périodes d'épidémie saisonnière : la bronchiolite, période où les urgences sont très sollicitées. On rappelle d'appeler le 15 et de ne pas se rendre aux hôpitaux directement."

Record de classes fermées en Bretagne

La cinquième vague est-elle celle des écoles ? On atteint un "record", cinq fois plus qu'il y a un mois, soit 248 vendredi. Mais les clusters se retrouvent aussi dans les entreprises et après des événements privés. A partir d'un cas positif de Covid, la classe ferme sauf dans le Morbihan, qui expérimente un autre protocole.