Covid-19 en Dordogne : la grogne du personnel du collège de Piégut "exaspéré" par les mesures du gouvernement

Les enseignants et le personnel du collège de Piégut-Pluviers en Dordogne viennent d'écrire une lettre pour faire part de leur exaspération. Ils dénoncent un rectorat et un ministère déconnectés des réalités, notamment pour faire face à la crise sanitaire.

C'est un ras-le-bol. Les enseignants et le personnel du collège "Les marches de l'Occitanie" à Piégut-Pluviers viennent d'écrire une lettre commune pour faire part de leur exaspération face à la haute hiérarchie. Dans ce document, ils font un constat en trois temps. Ils dénoncent la mise en place d'un protocole sanitaire "irréalisable" avec des directives "peu claires". Le personnel évoque sa perte de confiance envers le ministère. Et puis dans un troisième temps, ils s'agacent de découvrir via les médias les nouvelles mesures sanitaires.

"Aucune leçon tirée de la première vague"

"On a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée de la première vague. On recommence, mais en pire puisque nous sommes en effectif complet", fait remarquer Sébastien Saguer, professeur de Français au collège de Piégut-Pluviers. Il alerte notamment sur l'impossibilité de faire respecter la distanciation physique entre les élèves, notamment à la cantine. "Toutes les mesures annoncées sont impossibles à faire respecter. On sent bien que la volonté est de nous faire garder les enfants, car les parents travaillent".

Sébastien Saguer dénonce aussi les déclarations du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, dans les médias. "On l'entend dire sans arrêt que tout va bien et que tout est maîtrisé. Sauf qu'on sait que c'est faux. Et on en arrive à ne plus avoir confiance dans ce ministère et cette personne."

Les signataires de la lettre demandent une démission de Jean-Michel Blanquer. Ils souhaitent également plus de moyens humains et un passage des élèves en demi-groupes.