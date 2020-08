Covid-19 : en Mayenne, branle-bas de combat dans les écoles à 4 jours de la rentrée scolaire

Les écoles se préparent donc à une deuxième rentrée "en mode coronavirus". Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé en milieu de semaine le nouveau protocole sanitaire. Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans, y compris dans les cours de récréation. La règle de distanciation sociale est allégée : elle n'est plus obligatoire.

A l'école maternelle Les Dauphins située à Argentré, l'équipe aborde cette rentrée avec sérénité. Les thermomètres et les masques sont rangées sur les étagères. Les salles de classe sont prêtes à accueillir les élèves. Claire Sencier, est l'assistante d'une maîtresse en grande section. En début de semaine, elle a passé deux journées à nettoyer et désinfecter les locaux : "les tables, les chaises, le mobilier, les jeux, les jouets avec un produit spécifique qui n'est pas dangereux pour les enfants".

Il ne reste plus qu'à organiser l'arrivée des enfants. Anne-Sophie Paumard est la directrice de l'école. Elle va mettre en place le même dispositif qu'après le déconfinement : "on va remettre en place nos barrières car on souhaite conserver nos 3 entrées différentes, 3 entrées par classe. Barrières et marquage au sol pour que les parents patientent en respectant la distanciation physique".

L'équipe est maintenant rôdée, les enfants connaissent le dispositif sauf les touts petits et ça inquiète Hélène Robert, enseignante en petite section : "ce sont des primo-arrivants et donc forcément l'accueil va être plus délicat. Il y a beaucoup de choses à expliquer et il faudra aussi éviter de croiser les autres enfants".

Plus de 12 millions d'élèves font leur rentrée mardi prochain, à l'école, au collège et au lycée.