Covid-19 : en Mayenne, protocole sanitaire très strict pour éviter les contaminations dans les internats

De nombreux élèves passent plus de temps que d'autres au sein des établissements scolaires. Les internes vivent toute la semaine sur place et ils doivent respecter les règles sanitaires presque jour et nuit. Un protocole contraignant mais bien accepté au lycée Don Bosco à Mayenne.

Dans les salles de classe, au self, dans les couloirs et les chambres, les lycéens de Don Bosco doivent respecter à la lettre les consignes de sécurité sanitaire. En terminale, Baptiste découvre cette nouvelle organisation : "on n'est plus que deux par chambre. Les chambres avec 5 ou 6 personnes n'existent plus. Et pour aller à la douche, aux toilettes, le port du masque est obligatoire et même dans les couloirs et dans les chambres des copains".

Le masque tout le temps, il faut faire avec poursuit-il : "il faut s'y habituer même si c'est un peu lourd toute une journée, surtout quand il fait chaud".

Pour mettre en place les nouvelles règles de cette rentrée inédite, il a fallu repenser l'organisation et le fonctionnement à l'intérieur des locaux explique Catherine Mattais, éducatrice de l'internat des jeunes filles : "il y a un sens de circulation obligatoire. Dès que les filles se déplacent, port du masque ! Et le nettoyage des mains, à l'entrée, est impératif. Ce n'est pas simple, ça a été compliqué mais les élèves jouent le jeu". Malgré ces contraintes, le pli est pris pour le directeur de l'établissement, Mickaël Angin : "certains d'entre eux avaient déjà expérimenté ce type de dispositif avant les vacances. On est agréablement surpris par leur adaptation, tout ça fait désormais partie de notre quotidien, de nos moeurs".

A l'étroit dans un bâtiment inadapté et vétuste, les élèves auront bientôt plus d'espace. Le nouvel internat du lycée Don Bosco est en construction et devrait ouvrir au printemps.