Covid-19 : encore cinq classes fermées en Côte-d'Or cette semaine

Comme chaque semaine, le rectorat de Dijon publie ce vendredi 2 juillet un état de situation dans les établissements scolaires de l'académie de Dijon. Ce sont en tout huit classes qui ont fermées cette semaine à cause de cas positifs Covid-19, dont cinq classes en Côte-d'Or. Deux autres sont situées en Saône-et-Loire et une dans l'Yonne. Ce chiffre représente 0,07 % de l'ensemble des classes dans le 1er et le second degré dans l'académie.

Ce sont en tout 7 élèves qui se sont révélés positifs sur un ensemble de 271 764 élèves, soit 0.003%.