Covid-19 : encore une semaine complexe dans les établissements scolaires manchois

La situation sanitaire est toujours difficile dans les établissements scolaires de la Manche. De nombreux enseignants et élèves sont testés positifs au Covid-19 chaque jour. Cela complique l'organisation pour les parents d'élèves et les directions.

Plus que quelques jours avant le début des vacances scolaires. La crise sanitaire reste un casse tête dans les écoles, les collèges et les lycées. Vendredi dernier, 87 classes étaient fermées dans la Manche, principalement en maternel et primaire. "Quand il y a un professeur qui n'est pas là ou qui est malade, au niveau des remplacements, il n'y en a quasiment pas. On est obligés de les garder à la maison", commente Carole, venue récupérer ses deux filles, à la sortie d'une école de Cherbourg-en-Cotentin. L'enseignante d'une d'elles est positive au Covid-19, depuis la semaine dernière.

Organisation de dernière minute

Après deux jours sans classe, un enseignant remplaçant vient d'arriver. Tous les parents n'ont pas pu prendre un jour de congé, alors on retourne en télétravail, où on appelle une nourrisse, exemple avec Nicole : "Jeudi, j'ai gardé les garçons toute la journée et vendredi leur maman a travaillé depuis chez-elle", commente la manchoise.

L'enseignante d'une des deux filles de Carole est positive au Covid-19 depuis une semaine. © Radio France - Raphaël Aubry

Cette période est aussi complexe pour les directions. Parfois l'administration n'a pas le choix de prévenir les parents à la dernière minute. Cela arrive également que les directeurs fassent l'intérim quelques jours, faute de remplaçants, comme Erwan Saladin à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le Sud-Manche, ce lundi 31 janvier. "J'ai appris hier soir que mon collègue ne pouvait pas venir, car il était à l'isolement", explique ce membre du syndicat SNUIpp. Les établissements scolaires attendent d'ailleurs les remplaçants promis par le Gouvernement le 13 janvier.

"C'est compliqué aussi entre les annonces, il faut trouver de l'argent, trouver des gens, les former un minimum avant de les mettre en classe, continue l'enseignant. Je le vois dans des articles de journaux, peut-être on est allés trop vite dans certains endroit."

Des recrutements sont en cours indique l'Académie

Du côté des collèges et des lycées, on se creuse la tête surtout pour les emplois du temps des élèves. Certaines classes se retrouvent avec une dizaine d'heures de cours en moins par semaine, faute de d'enseignants. L'Académie de Normandie annonce que des recrutements ont été réalisés et sont en cours, pour paliers les absences.