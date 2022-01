COVID-19 : environ 378 cas confirmés chez les élèves de la Vienne depuis le début de la semaine

Le département de la Vienne compte environ 378 élèves positifs au coronavirus depuis ce début de semaine, selon un décompte livré à France Bleu Poitou ce vendredi matin par Fabrice Barthélémy le nouveau directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne (DASEN).

L'épidémie de coronavirus flambe en France et n'épargne aucune couche de la société. Ainsi, dans la Vienne il y avait une soixantaine de classes sans professeurs remplaçants ce jeudi, qui ont donc été fermées. Au niveau de la France entière, depuis le début de la semaine, ce chiffre grimpe à 9202.

Affiner le suivi des tests

Par ailleurs, un nouveau protocole sanitaire est en vigueur dans les écoles désormais, qui modifie la marche à suivre concernant les dépistages. Comme c'était le cas avant, quand un élève est testé positif, toute sa classer doit se faire dépister, le jour même, puis 2 et 4 jours après. Mais désormais, les résultats restent valables pendant une semaine, même si entre temps un autre élève est contaminé par le coronavirus.

Pour Fabrice Barthelemy, le DASEN de la Vienne, l'intérêt de cet assouplissement est de permettre de "simplifier le suivi et d'être au plus proche de la réalité des cas confirmés. Car effectivement, si on relançait à chaque fois une nouvelle mise en œuvre de tests, à J+2 et à J+4 dès qu'un élève revient avec un cas confirmé, on rendrait le système ingérable. L'objectif est d'améliorer le suivi, tout en gardant une sécurité en termes de tests".

Le recours aux capteurs de dioxyde de carbone

"Les capteurs sont une arme supplémentaire pour lutter contre l'épidémie. Cela permet de limiter la transmission du virus dans l'air. L'objectif n'est pas qu'il y en ait dans toutes les salles de classe, mais que chacune des écoles soit équipée d'un capteur de CO2. Pour qu'il soit déplacé au fur et à mesure. Cela permet de mesurer le niveau de dioxyde de carbone et de prendre des habitudes au niveau des aérations des pièces", assure Fabrice Barthélémy.