Covid-19 : "on est collés les uns aux autres en amphi", s'inquiètent des étudiants de l'université d'Orléans

Les cours ont repris cette semaine sur le campus de l'université d'Orléans. Le masque est obligatoire à l'intérieur et l'extérieur, mais des étudiants s'inquiètent du non-respect des autres mesures de protection : "il n'y a aucune distanciation en cours". Ils demandent à l'université d'en faire plus

Cette semaine, les étudiants font leur retour sur le campus de l'université d'Orléans, à la Source. Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire pour tous, en cours comme à l'extérieur. Mais des étudiants s'inquiètent que "les mesures barrières" ne soient pas plus importantes.

Photo prise dans un amphithéâtre de l'université d'Orléans, le 2 septembre 2020 - Droits réservés

Olivia, par exemple, est étudiante en deuxième année de licence de biologie, elle a repris les cours jeudi, et est en colère contre l'université qui "n'a pas assez communiqué sur les mesures sanitaires avant la rentrée". La jeune femme s'inquiète de la situation : "le masque est obligatoire, mais il n'y a pas de distanciation ! On peut être 200 dans l'amphithéâtre, collés les uns aux autres, sans distance entre étudiants, c'est au bon vouloir de chacun de laisser un espace ou pas sur le banc, mais quand il n'y a plus de place, et bien on n'a pas le choix !"

On est collés les uns aux autres dans des amphis de 200"

Olivia rappelle que "le Loiret est en zone rouge, on nous demande dans les rues et les magasins de rester à un mètre les uns des autres, de respecter les gestes barrière mais à l'université, ils ne sont pas du tout respectés. Quand on arrive en amphi, il n'y a pas de sens de circulation, on rentre, on est à 30 cm les uns des autres, il n'y a pas de gel hydro-alcoolique à disposition. Quand on doit s'inscrire sur un listing à l'entrée, c'est un crayon pour tous les étudiants, il y a plein d'exemples comme ça." Pour Olivia, c'est simple, pour la direction de l'université, "à part le masque, c'est une rentrée normale. Or ce n'est pas une rentrée normale !"

Port du masque obligatoire sur le campus et en salles de cours, à l'université d'Orléans © Radio France - Lydie Lahaix

Sarah, étudiante en deuxième année également, parle de rentrée compliquée et improvisée : "on a reçu aucune consigne de la direction, les gens se mettent collés les uns aux autres, comme si le virus ne circulait plus." Elle en veut à la direction de l'université de n'avoir pas mis en place de possibilité d'enseignement à distance : "on a pas le choix, si on veut un cours de qualité et apprendre, on est obligés de venir. Moi ça m'angoisse, je suis obligée de me mettre "en danger" entre guillemets. On a aucune alternative". Louis, autre étudiant, acquiesce : "l'université n'en fait pas assez. J'ai dû changer plusieurs fois de place lors de mon premier cours en amphi pour pouvoir avoir une distance avec les autres étudiants", regrette-t-il.

Au bout d'un moment, le présentiel est indispensable" (direction de l'université)

Pour la direction de l'université d'Orléans, comme le masque est obligatoire, la règle d'un mètre de distance n'est pas imposé, parce que le mot d'ordre en cette rentrée c'est d'accueillir tous les étudiants "en présentiel". Yann Mercier-Brunel est le vice-président chargé de la vie universitaire explique que "c'est particulièrement vrai pour des étudiants qui ont été confinés de mars à aujourd'hui et pour les nouveaux étudiants qui étaient lycéens l'année dernière. Ils ont déjà eu une partie de leur programme qui n'a pas pu être vu, ils ont eu des difficultés : sur le plan pédagogique, mine de rien, au bout d'un moment, le présentiel est un élément indispensable des apprentissages, donc on fait au mieux, et on va progresser en fonction du contexte et des conditions sanitaires."

Yann Mercier-Brunel indique que les enseignements en distanciel pourraient être amenés à se développer en fonction de l'évolution de la situation. L'université d'Orléans a aussi prévu de distribuer de masques aux étudiants qui en manquent, lundi 7 septembre sur le campus de la Source : "même si les textes stipulent bien que c'est aux étudiants de venir avec leurs masques, on ne peut pas tolérer qu'un étudiant ne vienne pas en cours parce qu'il n'a pas de masque, c'est clair". Et des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont installés dans différents endroits du campus.

Un arrêté officiel publié par l'université

Un arrêté a été publié le 27 août par l'université d'Orléans pour préciser les mes obligations faites aux étudiants et usagers : le port du masque est obligatoire dans les locaux et en extérieur. Et sur la distance, "l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique chaque fois que c'est possible entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, dans les amphithéâtres, salles de cours et salle de TP".

Lors des enseignements et activités physiques et sportives, la distance est "de deux mètres entre chaque individu". Le président de l'université est "habilité à prendre toutes les mesures conservatoires d'exclusion du campus à l'encontre de tout étudiant ou usager ne respectant pas ces obligations".

Hausse importante du nombre d'étudiants

La situation est d'autant plus tendue sur le campus orléanais en cette rentrée que l'université attend plus de 20.000 étudiants cette année, soit un effectif global en hausse de 5% : l'augmentation des effectifs sera même 15 à 20% en premier cycle, avec l'arrivée des nouveaux bacheliers.