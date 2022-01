Covid-19 et grève à l'école : ce qu’il faut savoir sur la mobilisation qui s'annonce très suivie

Les enseignants sont appelés à faire grève et manifester ce jeudi 13 janvier pour dénoncer la gestion de l'épidémie par le gouvernement et notamment la succession de protocoles Covid-19 mis en œuvre dans les établissements scolaires. Un mouvement soutenu par la FCPE, fédération des parents d'élèves, qui demande aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école par solidarité avec les enseignants. La mobilisation s'annonce "historique" a prévenu le SNUipp-FSU, le premier syndicat du primaire. Les collèges et lycées devraient également être perturbés.

La moitié des écoles primaires fermées

75% des enseignants du premier degré seront grévistes et la moitié des écoles seront fermées jeudi selon le SNUipp-FSU qui dénonce "des conditions de travail qui se dégradent" et "les mensonges permanents du ministre de l'Éducation", Jean-Michel Blanquer.

Pour tenter d'apaiser la colère, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi soir une "simplification" du protocole sanitaire à l'école. Les enfants cas contact n'ont plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique. Trois autotests suffisent désormais pour réintégrer la classe. Mais les enseignants ne décolèrent pas. "Non seulement le protocole actuel ne protège pas les élèves, les personnels et leurs familles mais de plus il désorganise complètement l'école. Ainsi, contrairement aux affirmations gouvernementales répétées, ce n'est pas l'école qui est ouverte mais une forme de 'garderie'", a réagi le Snuipp-FSU.

Selon le syndicat, "dans les conditions actuelles, les élèves ne peuvent pas apprendre correctement, leur nombre étant très fluctuant et l'enseignement hybride entre présentiel et distanciel impossible à mettre en œuvre". Le Snuipp-FSU pointe aussi "le non remplacement des enseignants et enseignantes malades qui devient intenable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Covid-19 : Jean Castex annonce une nouvelle simplification du protocole sanitaire dans les écoles

Quid du "service minimum d'accueil" dans les écoles ?

Depuis 2008, tous les élèves en école primaire doivent pouvoir être accueillis gratuitement même si la classe est fermée. Un "service minimum d'accueil" est prévu. Cependant il est assuré différemment à l'école publique et à l'école privée sous contrat.

Cet accueil dépend également du nombre d'enseignants grévistes. Si moins de 25 % d'enseignants sont déclarés grévistes, c'est au rectorat d'organiser l'accueil des enfants avec les enseignants non grévistes. Au-delà d'un quart d'enseignants grévistes, ce service doit être assuré par la commune (ou l'intercommunalité lorsqu'elle a la compétence scolaire).

À charge pour le maire d'établir une liste des personnes de la commune, compétentes en matière d'accueil et d'encadrement, pouvant participer à l'accueil des enfants (agents municipaux qualifiés, assistantes maternelles, animateurs travaillant en centre de loisirs, membres d'associations familiales, parents d'élèves etc.) Les enfants peuvent être gardés à l'école ou dans d'autres locaux (gymnase, centre de loisirs, salle polyvalente...), c'est à la collectivité de trouver un lieu.

Cependant, en raison de l'absentéisme lié aux nombreux cas de Covid-19, il pourrait se révéler compliqué de à mener à bien l’accueil des enfants. Des municipalités ont déjà fait savoir que ce service minimum d'accueil sera réservé aux parents prioritaires, comme les personnels de santé.

Les collèges et lycées également concernés

Dans les collèges et lycées, le mouvement devrait également être très suivi. Mais les enseignants n'ont pas l'obligation de se déclarer grévistes 48 heures avant, il est donc plus difficile d'estimer les conséquences du mouvement.

Les chefs d'établissement, les infirmières et les médecins scolaires, les CPE, ainsi que les inspecteurs d'académie sont également appelés à la grève ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Soutien de la FCPE

Les syndicats enseignants (Snuipp-FSU, SE-Unsa, Snes-FSU, Snalc, CGT Educ'action, SUD Education, FO et CFDT), qui dénoncent un protocole sanitaire "ingérable" sont soutenus par la première fédération de parents d'élèves en France, la FCPE, qui a appelé les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école.

La FCPE réclame que "des moyens en masques, capteurs C02, purificateurs d’air et savons soient véritablement fournis aux écoles". Elle dénonce également "un véritable casse-tête à gérer" avec le protocole sanitaire. Nageate Belahcen, co-présidente de la FCPE, a estimé lundi sur franceinfo que "le moment est venu de dire stop à ce protocole sanitaire (...) Il n'est pas adapté à la situation". "On vient de vivre une semaine de rentrée chaotique. C'est compliqué partout. Les enseignants et les parents craquent", a-t-elle alerté.

Outre les masques chirurgicaux pour les élèves, la FCPE réclame aussi une meilleure organisation des tests pour les enfants. "On demande, soit des créneaux prioritaires pour les élèves et leurs familles, soit des tests salivaires. Ce qu'on a demandé au ministre, c'est de mettre à proximité des écoles des brigades qui puissent tester les enfants", a expliqué la co-présidente du syndicat.

Début d'une série de grèves ?

Une réunion intersyndicale est prévue à 17 heures ce vendredi pour décider de la suite à donner au mouvement. Une nouvelle journée de mobilisation pourrait être annoncée dans les semaines à venir.

Le premier syndicat du primaire a déjà averti qu'il "mettra tout en œuvre pour que le gouvernement entende enfin la colère des personnels. Après le 13 janvier, si besoin, il proposera de nouvelles mobilisations unitaires face au mépris gouvernemental, pour la sécurité sanitaire de l'école et le nécessaire recrutement de personnels". Et de préciser : "Cette colère des personnels n'est pas un épiphénomène conjoncturel mais prend racine à la fois dans l'incapacité doublée d'incompétence à gérer la crise sanitaire à l'école et aussi plus globalement dans la politique éducative conduite depuis cinq ans qui abîme l'école et méprise les personnels".

Les prévisions près de chez vous