L'école dans la rue ce jeudi midi, du primaire au lycée, les personnels de l'Education Nationale manifestent contre la gestion de la crise Covid par leur ministre. A Clermont-Ferrand ils étaient plus de 1200 à défiler.

EN IMAGES - Plus de 1200 profs en colère dans les rues de Clermont-Ferrand contre les protocoles sanitaires

Plus de 1200 personnes ont défilé ce jeudi dans les rues de Clermont-Ferrand pour dénoncer, entre autres, la gestion de la crise Covid dans les établissements scolaires.

"On veut des maîtresses !" Cri du cœur sur cette pancarte dans la manifestation clermontoise de ce 13 janvier et alors que les remplaçants manquent plus que jamais en pleine crise Covid.

Profs mais aussi parents, AESH et autres personnels de l'Education Nationale se sont retrouvés dans le cortège clermontois. © Radio France - Claudie Hamon

Professeurs du primaire au lycée, infirmiers scolaires, AESH, CPE, chefs d'établissement mais aussi parents d'élèves ont répondu à l'appel à manifester contre des protocoles sanitaires intenables, changeants et des décisions verticales que le monde de l'éducation ne supporte plus de la part de son ministre, régulièrement visé par les slogans et pancartes revendicatives.

Jean-Michel Banquer, ministre de l'Education Nationale au cœur de la colère. © Radio France - Claudie Hamon

Les syndicats enseignants annonçaient 75 % de profs du primaire en grève en France. Le ministère de l'Education Nationale, parle, lui, d'un peu plus de 38,48 % de grévistes dans les écoles, 23,73% dans le secondaire quand les syndicats en compte 62%.

Le défilé clermontois s'est arrêté pour une assemblée générale devant le Rectorat. © Radio France - Claudie Hamon

D'après la Préfecture du Puy-de-Dôme ils étaient 1200 manifestants ce jeudi à Clermont-Ferrand, cortège qui s'est arrêté devant le Rectorat à la mi-journée pour une assemblée générale. Une délégation a également été reçue par le recteur de l'Académie de Clermont.