Covid-19 et rentrée scolaire : c'est le grand flou estime un syndicat de l'Education en Mayenne

Des masques pour tous les enseignants, collégiens et lycéens et un protocole sanitaire qui pourrait se durcir dans certaines régions : Jean-Michel Blanquer a détaillé mercredi les modalités d'une rentrée scolaire inédite à cause de l'épidémie de Covid-19. Une certitude : la rentrée aura bien lieu mardi prochain, pour plus de 12 millions d'élèves.

Des mesures qui ne masquent pas le flou qui entoure cette rentrée tempère Gérard Pigois, le porte-parole en Mayenne du SNES, le syndicat des enseignants du second degré : "il y a encore beaucoup de points qui restent incertains. On n'en sait guère plus qu'en juillet quand on a quitté nos établissements pour les vacances. Et donc ça génère beaucoup d'angoisse chez les collègues. Par exemple, comment va se passer le premier jour de la rentrée en primaire ? Beaucoup de parents viennent avec leurs enfants et c'est bien normal et on ne sait rien sur les modalités opérationnelles. Comment on gère les cantines dans le secondaire ? Comment on gère les internats ? Sans aucune réponse pour l'instant. Le ministre renvoie alors aux autorités locales, ce n'est pas normal. Des adaptations locales oui mais on devrait avoir un cadre clair, net qui s'applique sur l'ensemble du territoire national".