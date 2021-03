Covid-19 : fermeture de deux établissements scolaires dans la métropole rennaise

Le collège Sainte-Thérèse de Rennes est fermé temporairement tout comme l'école maternelle Eric Tabarly de Vezin-le-Coquet dans la métropole rennaise.

14 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au sein du personnel et des élèves du collège privé Sainte-Thérèse de Rennes. Quatre professeurs ont été déclarés positifs le 22 mars. Les dépistages en cours parmi les cas contacts identifiés se sont révélés positifs pour 10 élèves répartis dans cinq des huit classes du collège.

A l’école maternelle publique Éric Tabarly de Vezin-le-Coquet, on compte un enseignant positif à la Covid-19 et six cas positifs parmi les élèves.

Dans les deux établissements, les cas contacts sont répartis dans plusieurs classes.

Les deux établissements sont fermés à partir du vendredi 26 mars et pour une durée de six jours (jusqu’au 31 mars 2021 inclus).