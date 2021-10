Covid-19 : Découvrez la liste des 10 départements où est testé le nouveau protocole sanitaire à l'école lundi

Le protocole sanitaire va évoluer dans les écoles primaires de 10 départements à partir de lundi. Désormais, la fermeture d'une classe ne sera plus automatique dès le premier cas positif de Covid-19, seuls les enfants testés positifs seront placés à l'isolement. Découvrez la liste.

On connait désormais la liste des 10 départements qui testent dès lundi 4 octobre le nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires. Il s'agit de l'Aisne, de l'Ariège, de la Côte-d’Or, des Landes, de la Manche, du Morbihan, de la Moselle, du Rhône, du Val-d’Oise et du Var. Dans ces dix départements, tous les élèves d'une classe seront testés lorsqu'un cas de Covid-19 est détecté, et seuls les positifs seront placés à l'isolement.

Cette "expérimentation" annoncée par Jean-Michel Blanquer sur franceinfo mardi 28 septembre fait écho aux préconisations du Conseil scientifique.

Dans un avis daté du 13 septembre, l'instance recommandait en effet d'effectuer des tests hebdomadaires systématiques dans les écoles primaires, "permettant alors de ne renvoyer chez eux que les enfants détectés positifs, et non tous les élèves de la même classe". Le Conseil estime que les bénéfices sont à la fois "sanitaires", permettant de limiter le nombre de cas, et "pédagogiques", avec "moins de jours de classe perdus".