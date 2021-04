Alors que les établissements ferment pour plusieurs semaines, le ministère de l'Education nationale annonce ce vendredi que "le nombre de classes fermées a plus que triplé en une semaine en France". Dans l'Académie de Nancy-Metz, une hausse est observée seulement en Meurthe-et-Moselle.

Covid-19 : l'Académie de Nancy-Metz, parmi les plus touchées en France par des fermetures de classes

(Image d'illustration) L'Académie de Nancy-Metz fait partie des Académies en France les plus touchées par des fermetures de classes cette semaine.

Sur l'ensemble de la France, l'AFP, Agence France Presse a calculé à partir "des données communiquées par le ministère, que 2,1% des classes en France sont fermées ce vendredi 2 avril. 229 établissements scolaires sur 61.500 sont fermés (soit 0,37% du total), dont 187 écoles, 27 collèges et 15 lycées."

Le ministère de l'Education nationale évoque un nombre de fermetures qui "a plus que triplé en une semaine". Avec trois Académies parmi les plus touchées au niveau national "en terme de fermetures de classes : Versailles, Créteil et Nancy-Metz".

Si l'on regarde dans le détail, à quelques heures des fermetures d'établissements pour plusieurs semaines, les chiffres communiqués ce vendredi par le rectorat de Nancy-Metz : dans l'Académie ce jour six établissements et 232 classes sont fermés. La semaine dernière, l'Académie enregistrait dix établissements et 291 classes fermés.

Plus de classes fermées en Meurthe-et-Moselle, moins en Moselle, stable dans les Vosges et la Meuse

1674 élèves lorrains atteints par la Covid, soit 0,42% des effectifs (1213 la semaine dernière) et 224 personnels malades, soit 0,55% des effectifs (183 la semaine dernière).

Si en une semaine, les fermetures de classes sont plus nombreuses en Meurthe-et-Moselle, elles ont diminué en Moselle, sont quasi stables dans les Vosges et dans la Meuse. Toujours selon des chiffres communiqués par le rectorat de Nancy-Metz ce vendredi 2 avril, les fermetures :