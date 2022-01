Covid-19 : l'académie de Rennes rappelle des professeurs à la retraite

Alors que 5 à 10 % des enseignants sont absents à cause du Covid-19 en Bretagne, l'académie de Rennes fait appel aux vacataires... et aux retraités.

En ce début janvier, si un enfant est positif au Covid-19 dans une classe de primaire ou de maternelle, celle-ci ne ferme pas, ses camarades doivent faire trois tests. Mais si c'est l'enseignant, la classe ferme. Et 5 à 10% des enseignants bretons sont absents à cause du covid, à ce jour, soit 269 classes fermées dans l'académie de Rennes, 238 pour les seules écoles (où l'immense majorité des élèves n'est pas vaccinée).

5 à 10% d'enseignants absents mais pas d'établissement fermé

"Mais aucun établissement n'est fermé et ça se passe plutôt moins mal qu'ailleurs chez nous", estime le recteur d'académie, invité de France Bleu Breizh Izel ce lundi matin, "notamment grâce à la vaccination" des adultes. "Il faut garder l'école ouverte malgré les difficultés. Nous avions encore ce dimanche soir des réunions avec les préfets pour s'en assurer."

Appel aux contractuels et jeunes retraités

Comment faire ? "Depuis une semaine, on mobilise notre vivier de contractuels et on va essayer d'en mobiliser davantage", précise Emmanuel Ethis. Il faut au moins un bac +3 pour postuler. "On est aussi en train de mobiliser les professionnels récemment retraités pour les cibler au bon endroit et au bon moment".

Garder l'école ouverte

Pas question de fermer au moindre cas, car "notre philosophie en France est de garder l'école ouverte. Et il faut en être fier. Aujourd'hui, on a des meilleurs résultats qu'avant le confinement grâce à la continuité pédagogique. Le fait de maintenir l'école ouverte le plus possible depuis deux ans a payé et il faut continuer en ce sens. On a développé beaucoup de facultés chez nos élèves et nos étudiants. Il faut toujours réfléchir à maintenir ce cap."