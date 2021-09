Covid-19 : l'école élémentaire Mairie de Billère ferme ce mardi pour 7 jours

13 personnes, dont 10 élèves, ont été contaminées depuis la rentrée. L'Agence régionale de Santé et la Préfecture ont décidé de fermer les classes du CE1 au CM2 pour une semaine à compter de ce mardi 14 septembre.

Dix enfants, une enseignante et deux animateurs périscolaires ont contracté le virus depuis la rentrée.

125 enfants de l'école élémentaire Mairie de Billère vont devoir passer une semaine chez eux. Les classes du CE1 au CM2 ferment pour sept jours à compter de ce mardi 14 septembre, à cause de cas de Covid-19. Dix élèves, deux animateurs périscolaires et une enseignante ont été testés positifs depuis la rentrée. La Préfecture et l'Agence régionale de Santé ont pris cette décision ce mardi.

Le maire de Billère, Jean-Yves Lalanne, regrette que cela n'ait pas été anticipé : "Si l'annonce avait été faite jeudi ou vendredi, les parents auraient eu le week-end pour s'organiser. Je crains qu'ils aient des difficultés à faire garder leurs enfants dès demain et pour sept jours".

Au moins 30 classes fermées dans le département depuis la rentrée

Il indique également qu'une des classes de maternelle de cette même école fonctionne à effectif réduit : trois élèves seulement sont présents sur 25, car les autres sont cas contacts. "Il faut être très vigilant. Je pense que nous allons mener une politique de tests dans toutes les écoles de la ville", ajoute Jean-Yves Lalanne. Avant de conclure : "Chacun est libre de faire ce qu'il veut... mais vaccinez-vous !"

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au moins une trentaine de classes ont dû fermer depuis la rentrée en raison de cas de coronavirus.