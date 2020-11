Covid-19 : l'inquiétude grandit dans les lycées du Limousin

La colère gronde dans les lycées. Ce mardi, plusieurs établissements ont été bloqués par des élèves à Paris, en Bretagne ou encore en Corse. Ils demandent la fermeture des lycées tant qu'un "véritable protocole sanitaire" n'a pas été mis sur pied. Dans d'autres établissements, les professeurs ont exercé leur droit de retrait. En Limousin, rien de tout cela mais l'inquiétude est la même. Notamment au lycée Auguste Renoir à Limoges devant lequel les élèves circonspects n'étaient pas dur à trouver.

Nous sommes entassés à 30 dans nos classes

Dans les classes, impossible en l'état de respecter la distanciation physique explique Maxime, élève en BTS au lycée Renoir :"Nous sommes quand même entassés à 30 dans nos classes. Il n'y a pas de distanciation. On est à "touche touche". Il n'y a pas d'espace entre les tables. On est trois par table. On ne peut pas se défendre contre le virus". Pour l'une de ses camarades de classe, c'est un véritable problème, sa mère état considérée comme personne à risque. "A la maison, je garde mes distances autant que possible."

Et c'est la même chose dans les couloirs ou à la cantine déplore une femme de ménage de l'établissement :"A la cantine, il y en a qui sont six ou sept par table. Des fois dix puisque des fois ils remuent les tables pour être tous ensemble. Je parlais avec un professeur hier et pour eux, dans 15 jours, le lycée va fermer. Franchement, s'ils font rien, ça va être très compliqué." Une femme de ménage qui regrette aussi que ses collègues malades ne soient pas remplacés. Selon elle, il manque du monde pour désinfecter.

Le Snes-FSU demande le dédoublement des classes

Un professeur de physique-chimie parle d'un climat devenu "très pesant". Entre la covid-19, le contexte sécuritaire et la réforme du bac, cela fait beaucoup pour les élèves et ses collègues mais il estime qu'il faut continuer les cours au lycée le plus longtemps possible :"On a déjà vu les effets du confinement de mars-avril sur le niveau des élèves. On voit qu'ils ont eu du mal à reprendre les études et que les acquis sont pas les mêmes que ce qu'ils étaient les années précédentes. Il faut qu'on continue à travailler ensemble."

Le SNES-FSU est d'accord mais pour le syndicat, cela doit passer par le dédoublement des classes. "Ce que nous voulons absolument, c'est que les établissements restent ouverts pour maintenir le lien avec les élèves. Mais les seules conditions que nous voyons pour y arriver et limiter la propagation du virus, c'est de passer à une alternance par demie classe, une semaine à la maison une semaine en classe. Hors ça, le ministre Blanquer s'y refuse absolument pour l'instant. Nous pensons que c'est totalement irresponsable" estime Patrice Arnoux, co-secrétaire académique du syndicat.