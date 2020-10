Covid 19 : l'Université d'Orléans contrainte de réduire ses capacités d'accueil de 50%

A la demande de la Préfecture du Loiret, l'Université d'Orléans doit réduire de moitié ses capacités d'accueil dans les salles de cours, les amphithéâtres, les bibliothèques et les restaurants universitaires. Tous les UFR sont concernés et tout sera normalement en place d'ici la fin de la semaine.

La décision a été prise vendredi dernier par le Préfet du Loiret et elle s'applique dès ce lundi 19 octobre. Pour limiter la propagation du Covid 19 chez les jeunes, l'Université d'Orléans doit réduire de moitié ses capacités d'accueil dans les salles de cours et les amphithéâtres. " Nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous retourner" explique Ary Bruand, le Président de l'Université d'Orléans. " On est allé au plus simple. Ce lundi, les étudiants de licence étaient invités à rester chez eux, le temps justement qu'on réorganise les plannings".

Ary Bruand dans les studios de France Bleu Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Concrètement, les étudiants vont être répartis en plusieurs groupes qui viendront assister aux cours à tour de rôle. " Dans tous les cas, il faudra laisser un siège sur 2 dans les amphithéâtres et dans les autres salles, on va bouger les tables" détaille Ary Bruand. Si vraiment l'organisation est trop complexe, des cours à distance pourront être mis en place. Le Président de l'Université assure que des efforts ont d'ailleurs été faits depuis le confinement pour équiper les étudiants en ordinateurs. Il y a des aides à l'achat ou des prêts comme à la bibliothèque.

" Il faut qu'on limite les risques de décrochage"

Pour l'université, il n'est pas question de retomber dans le "tout distanciel" comme lors du confinement. " C'est important que les étudiants et notamment en première année gardent un contact avec leurs professeurs. C'est pour ça qu'on souhaite qu'ils reviennent de temps en temps sur site." Derrière cela, il y a aussi la volonté de ne laisser personne sur le carreau. Cette année, le nombre de nouveaux bacheliers est en hausse de 31% par rapport à la rentrée 2020. " On sent bien que ces jeunes sont fragiles. Ils n'ont eu qu'un mois et demi pour se familiariser avec l'université et là, il faut encore qu'ils s'adaptent. On sera donc très vigilant pour limiter les décrochages."

Pour les étudiants, la mesure va "dans le bon sens"

Port du masque obligatoire sur le campus et en salles de cours, à l'université d'Orléans © Radio France - Lydie Lahaix

Sur le campus de la Source, les étudiants sont plutôt favorables à la nouvelle organisation des cours. " Moi, je suis un peu épargné car je suis en petit groupe de Master" explique Thibault " Mais, mon frère, actuellement en licence passe ses journées dans des amphi bondés. Il n'y a pas de distanciation donc si c'est réduit, c'est tant mieux". Gaspard lui aussi est en Master de Droit et il confie que depuis quelques semaines, il est beaucoup plus prudent: "Par rapport à la première vague, où l'on se pensait épargné, cette fois, on fait plus attention partout. C'est donc une bonne chose si le nombre de passages et de personnes diminue chaque jour sur le campus".

Cette année, le nombre d'étudiants à l'Université d'Orléans pourrait frôler les 20.000 soit une hausse de plus de 8% par rapport à la rentrée 2020.