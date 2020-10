Covid-19 : la cantine de la cité scolaire Triboulet fermée à Romans-sur-Isère

La proviseure de la cité scolaire Triboulet a pris cette mesure pour deux jours, lundi et mardi, en attendant que la Région trouve une solution. Car il y a un cas positif parmi le personnel de la restauration scolaire et quasiment toute l'équipe est cas contact.

C'est une tuile pour un self qui sert entre 600 et 800 repas chaque midi aux collégiens et lycéens de Triboulet. Suite à la découverte d'un cas positif parmi le personnel de la restauration scolaire de l'établissement, quasiment toute l'équipe est cas contact. Faute de remplacement possible au pied levé, la proviseure a décidé de la fermeture au moins pour deux jours, ce lundi et mardi, en attendant que le conseil régional dont dépendent les personnels de restauration trouve une solution.

Des salles ont été ouvertes pour que les élèves puissent manger des repas tirés du sac. Pour la soixantaine d'internes, c'est le lycée du Dauphiné qui va fournir le repas du soir et la cité Triboulet se fera livrer des petits-déjeuners.