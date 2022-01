Covid-19 : la formation "infirmier" très demandée au salon d'orientation Passerelle à La Rochelle

L'échéance se rapproche pour les lycéens, ils vont pouvoir commencer à faire leurs vœux de formation sur la plateforme Parcoursup à partir du 20 janvier. Pour ceux qui hésitent encore, ils peuvent aller se renseigner le 8 janvier au Salon Passerelle. C'est un grand salon d'orientation installé depuis le 7 janvier à l'Espace Encan à la Rochelle.

Ces jeunes peuvent y découvrir des formations dans le domaine agricole, dans la restauration, l'informatique ou encore, la santé. Au stand de l'IFSI de la Rochelle, l'institut de formation en soins infirmiers, il y avait beaucoup de jeunes et le Covid n'y est pas pour rien.

Ils le font parce qu'ils aiment leur travail, je trouve ça beau

Enéa par exemple discute pendant de longues minutes avec la formatrice. Depuis toute petite, elle veut devenir infirmière et l'épidémie la motive encore plus. "Elle a affaibli et fatigué beaucoup d'infirmières donc je pense que mon aide, d'ici quelques années je l'espère, peut en soulager certaines et certains", estime cette lycéenne.

Elsa reste elle aussi déterminée, bien consciente des difficultés du métier, surtout en ce moment. "On entend de plus en plus de témoignages d'infirmiers qui sont déboussolés, ce n'est pas facile et puis, ils ne sont pas vraiment reconnus pour ce qu'ils font. Mais ils le font parce qu'ils aiment leur travail et je trouve ça beau", décrit la jeune femme.

On aurait plutôt pensé que les jeunes n'auraient pas envie

Séverine Garcini, la formatrice qui renseigne tous ces jeunes, estime même qu'il y a un véritable élan des jeunes vers les carrières médicales lié justement à la crise sanitaire. "C'est même étonnant. On aurait plutôt pensé que les jeunes n'auraient pas envie, parce qu'ils se rendent compte des contraintes de travail, de rémunération. Pour autant, on voit des jeunes qui font preuve de motivation et d'intérêt pour le métier. Ils se rendent compte qu'il y a besoin de nouveaux professionnels de santé", assure-t-elle.

Selon un récent sondage, infirmier est même le troisième métier le plus populaire chez les jeunes. Le Salon Passerelle ouvre à 9 heures le samedi 8 janvier à l'Espace Encan à La Rochelle et les portes ferment à 18 heures.