Covid-19 : la Nouvelle-Aquitaine vote une aide d'1,5 millions d'euros pour les lycéens les plus précaires

Un coup de pouce spécial covid-19 a été décidé par la région Nouvelle-Aquitaine pour les lycéens les plus en difficulté. Une aide exceptionnelle d'1,5 millions d'euros lors du dernier trimestre 2020, pour soutenir les familles les plus fragilisées par la crise sanitaire. Celles pour qui les conséquences économiques et sociales ont un réel impact sur le quotidien de leur enfant suite, par exemple, à une perte d'emploi ou une baisse de salaire. L'idée est de réduire autant que possible les inégalités engendrées par l'épidémie en aidant les parents à payer la cantine, le transport, l'hébergement ou tout autre dépense liée à la scolarité et qui serait difficile à assumer.

Bientôt un fond régional unique

Le montant de la somme donnée sera définie en fonction des besoins des familles concernées. De l'argent qui ne leur sera pas directement distribué. Une dotation sera versée aux établissements qui agiront, notamment dans l’instruction des dossiers, pour le compte de la région. Ce fond exceptionnel de solidarité famille s'adresse à tous les lycées publics et privés sous contrat en Nouvelle-Aquitaine et jusqu’à la fin de l'année en cours. La région souhaite par ailleurs harmoniser les aides déjà existantes provenant des anciennes régions comme le Limousin, avec la naissance l'année prochaine d'un fond social régional unique.