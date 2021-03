Covid-19 : la situation se dégrade dans les écoles de l'Académie de Toulouse

Selon le dernier bilan communiqué vendredi par le rectorat, le virus circule de plus en plus dans les établissements de l'académie de Toulouse.

Faut-il fermer à nouveau les écoles ? Pour enrayer la progression du Covid-19, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour demander d’avancer de deux semaines les vacances de Pâques. Pour le moment, le gouvernement se refuse toujours à une fermeture. Mais dans les écoles, le virus circule de plus en plus et n'épargne pas les établissements de l'académie de Toulouse.

Chez nous, le nombre cumulé des contaminations a doublé sur les quinze derniers jours selon le rectorat qui recense plus de 900 élèves et personnels d’établissements qui sont tombés malades lors des 7 derniers jours. Dans les faits, onze écoles et deux collèges sont actuellement fermés tandis qu'il y a encore quinze jours seuls trois établissements scolaires avaient renvoyé les enfants chez eux. En ce qui concerne les classes, 179 sont fermées contre 100 au 12 mars dernier.

Situation "très tendue" selon les syndicats

Certains syndicats enseignants parlent d'une situation "très tendue", et demandent "la mise en place d'une campagne vaccinale pour le personnel" ainsi que "des embauches exceptionnelles" pour compenser les absences. Quant à une fermeture anticipée en vue des vacances, la FCPE 31 ne s'y oppose pas formellement mais la fédération de parents d’élevés regrette surtout "le manque d'anticipation de la part du gouvernement".