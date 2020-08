La Ville d'Orléans met en place un numéro unique pour les parents d'élèves avant la rentrée scolaire

Jusque-là, les parents d'élèves qui avaient des questions pratiques à poser avant la rentrée des classes avaient l'habitude d'appeler directement à l'accueil de la Mairie d'Orléans. Cette année, au vu de la situation sanitaire et des nombreuses questions que cela entraîne, la Ville d'Orléans a décidé de mettre en place un numéro unique.

Un numéro disponible du lundi au vendredi

Il s'agit du 02.38.79.25.44, qui répond du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les parents d'élèves "trouveront écoute, conseils et accompagnement pour une rentrée 2020 sereine", indique la Mairie d'Orléans, notamment sur le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les 67 écoles publiques de la ville (10.000 élèves scolarisés en maternelle et élémentaire).

Un agent de la Ville est chargé de répondre au téléphone à ces horaires-là, et s'occupera de répondre aux questions, ou de les transmettre en interne si besoin.

Attente du nouveau protocole sanitaire de l'éducation nationale, dévoilé ce mercredi

L'adjointe en charge de l'éducation, nouvellement élue, Chrystel de Filippi, présentera les nouveautés de la rentrée, le programme des travaux effectués durant l'été dans les écoles orléanaises, et les mesures sanitaires mises en place à partir du 1er septembre prochain, lors d'une conférence de presse ce vendredi, après la présentation du nouveau protocole sanitaire par le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce mercredi.

La Ville d'Orléans a déjà publié son guide de la rentrée 2020/2021 et indique que les tarifs sont gelés pour cette année scolaire (cantine, périscolaire, centres de loisirs), comme cela a été voté en conseil municipal, et qu'un dispositif de soutien scolaire spécifique va être lancé "sous la forme de petits groupes d'aide au travail personnel en très faibles effectifs". Les enfants qui en bénéficieront sont ceux qui ont été "victimes d'une rupture de l'apprentissage significative" et seront "proposés" par les enseignants